Євродепутат голодує 13 днів: хоче більше грошей ЄС на охорону здоров’я і клімат

Французький євродепутат та головний доповідач з питань бюджету на 2021 рік П'єр Ларрутуру вже 13 днів голодує з вимогою забезпечити у наступному бюджеті ЄС більше ресурсів на охорону здоров'я, клімат та зайнятість.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Непристойно чути, що немає грошей на лікарні чи утеплення будівель, які можуть створити тисячі робочих місць, тоді як невеликий податок на фінансові операції може мобілізувати 50 млрд євро на рік", - заявив Ларрутуру, який входить до групи Соціалістів і демократів.

Уповноважений Єврокомісії з питань бюджету Йоганнес Ган заявив у п'ятницю, що цього тижня Європарламент та національні уряди блоку досягнуть угоди щодо довгострокового бюджету ЄС у розмірі 1,1 трлн євро на 2021-2027 роки.

Ларрутуру також підкреслив, що цього понеділка починається "вирішальний тиждень" для європейського бюджету.

"Можна очікувати, що переговори щодо багаторічної фінансової бази закінчаться сьогодні. Чи буде податок на фінансові операції в 2024 році частиною угоди?", - цікавиться він.

Європарламент у переговорах з країнами ЄС вимагає додаткових 39 млрд євро, а також рішення щодо власних ресурсів, тобто прямих джерел фінансування для бюджету.

Серед цих власних ресурсів - податок на пластмаси, який набуде чинності в 2021 році (з доходами, що оцінюється приблизно в 6 млрд євро на рік), цифровий податок (близько 5 млрд євро), прикордонний податок на вуглець (близько 3 млрд євро), і податок на фінансові операції), за який виступає французький євродепутат.

"Цей податок принесе 50 мільярдів євро більше, ніж інші податки разом", - пояснив Ларрутуру.

Ідея цього податку не нова, подібний проєкт Єврокомісія пропонувала ще у вересні 2011 року, але він досі не має одностайної підтримки серед країн-членів.

Париж і Берлін пропонують європейський варіант цього податку, він є більш обмеженим за обсягом, ніж запропонований Єврокомісією. Брюссель планує оподатковувати всі фінансові інструменти (акції, облігації та деривативи), тоді як франко-німецька пропозиція зосереджена лише на оподаткуванні акцій.