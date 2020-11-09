Евродепутат голодает 13 дней: хочет больше денег ЕС на здравоохранение и климат

Французский евродепутат и главный докладчик по вопросам бюджета на 2021 Пьер Ларрутуру уже 13 дней голодает с требованием обеспечить в следующем бюджете ЕС больше ресурсов на здравоохранение, климат и занятость.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Неприлично слышать, что нет денег на больницы или утепления зданий, которые могут создать тысячи рабочих мест, тогда как небольшой налог на финансовые операции может мобилизовать 50 млрд евро в год", - заявил Ларрутуру, который входит в группу Социалистов и демократов.

Уполномоченный Еврокомиссии по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил в пятницу, что на этой неделе Европарламент и национальные правительства блока достигнут соглашения о долгосрочном бюджета ЕС в размере 1,1 трлн евро на 2021-2027 годы.

Ларрутуру также подчеркнул, что в этот понедельник начинается "решающая неделя" для европейского бюджета.

"Можно ожидать, что переговоры по многолетней базы закончатся сегодня. Будет ли налог на финансовые операции в 2024 году частью соглашения?", - интересуется он.

Европарламент в переговорах со странами ЕС требует дополнительных 39 млрд евро, а также решение о собственных ресурсах, то есть прямых источников финансирования для бюджета.

Среди этих собственных ресурсов - налог на пластмассы, который вступит в силу в 2021 году (с доходами примерно в 6 млрд евро в год), цифровой налог (около 5 млрд евро), пограничный налог на углерод (около 3 млрд евро), и налог на финансовые операции, за который выступает французский евродепутат.

"Этот налог принесет 50 млрд0 евро больше, чем другие налоги вместе", - пояснил Ларрутуру.

Идея этого налога не нова, подобный проект Еврокомиссия предлагала еще в сентябре 2011 года, но он до сих пор не имеет единодушной поддержки среди стран-членов.

Париж и Берлин предлагают европейский вариант этого налога, он является более ограниченным по объему, чем предложенный Еврокомиссией. Брюссель планирует облагать все финансовые инструменты (акции, облигации и деривативы), тогда как франко-германское предложение сосредоточено только на налогообложении акций.