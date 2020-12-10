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В Росії заявили про перші спільні навчання з кораблями НАТО за 10 років

Четвер, 10 грудня 2020, 10:30

Кораблі Чорноморського флоту Росії в лютому 2021 року візьмуть участь у міжнародних навчаннях "АМАН-2021" в акваторії Пакистанського порту Карачі, у яких також будуть залучені ВМС країн НАТО.

Про це повідомляє РБК з посиланням на повідомлення Чорноморського флоту Росії, пише "Європейська правда".

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У повідомленні сказано, що це перші за 10 років спільні навчання Росії з кораблями військово-морських сил Альянсу.

Росію на навчаннях представлять фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт морського базування.

Крім кораблів Росії, в маневрах візьмуть участь кораблі ВМС США, королівський військово-морський флот Великої Британії, ВМС Китаю, Морські сили самооборони Японії, ВМС Туреччини, ВМС Філіппін, а також королівські морські сили Малайзії, ВМС Шрі-Ланки і військово-морські сили Індонезії.

Відзначається, що востаннє кораблі військово-морського флоту Росії брали участь в спільних з кораблями НАТО навчаннях в 2011 році біля берегів Іспанії.

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