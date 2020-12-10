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В России заявили о первых совместных учениях с кораблями НАТО за 10 лет

Четверг, 10 декабря 2020, 10:30

Корабли Черноморского флота России в феврале 2021 году примут участие в международных учениях "АМАН-2021" в акватории Пакистанского порта Карачи, к которым также будут привлечены ВМС стран НАТО.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Черноморского флота России, пишет "Европейская правда".

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В сообщении сказано, что это первые за 10 лет совместные учения России с кораблями военно-морских сил Альянса.

Россию на учениях представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Кроме кораблей России, в маневрах примут участие корабли ВМС США, королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, ВМС Филиппин, а также королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и военно-морские силы Индонезии.

Отмечается, что в последний раз корабли военно-морского флота России участвовали в совместных с кораблями НАТО учениях в 2011 году у берегов Испании.

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