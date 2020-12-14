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Соціалісти Молдови хочуть "посунути" День Європи, щоб не применшувати День перемоги

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:19

Фракція Соціалістичної партії Молдови (ПСРМ) зареєструвала в парламенті ініціативу, згідно з якою День Європи повинен відзначатися 8 травня, а не 9 травня, як зараз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

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В пояснювальній записці автори ініціативи відзначають, що в 2017 році тодішня парламентська більшість, незважаючи на те, що населення країни масово відзначає День перемоги, вирішило принизити її значимість, встановивши паралельне свято на ту ж дату. 

"Проголошення 9 травня Днем Європи одночасно з Днем Перемоги було зроблене без публічних консультацій, більше того, всупереч думці більшості", - йдеться в записці.

Президент Ігор Додон тоді відмовився схвалити закон. Його підписав тодішній спікер парламенту Андріан Канду після тимчасового відсторонення глави держави.

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