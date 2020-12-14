Социалисты Молдовы хотят "подвинуть" День Европы, чтобы не преуменьшать День победы

Фракция Социалистической партии Молдовы (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу, согласно которой День Европы должен отмечаться 8 мая, а не 9 мая, как сейчас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker.

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В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что в 2017 году тогдашнее парламентское большинство, несмотря на то, что население страны массово отмечает День победы, решило понизить ее значимость, установив параллельный праздник на ту же дату.

"Провозглашение 9 мая Днем Европы одновременно с Днем Победы было сделано без публичных консультаций, более того, вопреки мнению большинства", - говорится в записке.

Президент Игорь Додон тогда отказался одобрить закон. Его подписал тогдашний спикер парламента Андриан Канду после временного отстранения главы государства.