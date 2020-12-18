Зеленський чекає на візит Ердогана на початку наступного року

Президент Володимир Зеленський очікує на візит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на початку 2021 року для проведення засідання Стратегічної ради високого рівня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив після зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу у своєму Twitter.

"Готуємося до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня на початку 2021 року. Вдячний за підтримку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України. Буду радий побачитись з Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві", - написав глава держави.

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Стратегічна рада високого рівня, запроваджена у 2011 році, є основним механізмом двостороннього політичного діалогу між Україною і Туреччиною.

Вона діє у форматі щорічних зустрічей президентів та очолюваних ними делегацій з усіх ключових міністерств та відомств для обговорення всього спектру питань двосторонніх відносин та регіонального порядку денного.

Зеленський відвідував Туреччину з візитом 14 жовтня. Про підсумки візиту у статті: Без вільної торгівлі, але з контрактами в оборонці: про що домовився Зеленський у Стамбулі