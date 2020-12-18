Зеленский ожидает визита Эрдогана в начале следующего года

Президент Владимир Зеленский ожидает визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в начале 2021 года для проведения заседания Стратегического совета высокого уровня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в своем Twitter.

"Готовимся к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года. Благодарен за поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины. Буду рад увидеться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве", - написал глава государства.

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Стратегический совет высокого уровня, введенный в 2011 году, является основным механизмом двустороннего политического диалога между Украиной и Турцией.

Он действует в формате ежегодных встреч президентов и возглавляемых ими делегаций из всех ключевых министерств и ведомств для обсуждения всего спектра вопросов двусторонних отношений и региональной повестки дня.

Зеленский посещал Турцию с визитом 14 октября. Об итогах визита в статье: Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле