У Макрона кашель, висока температура і сильна втома

У зараженого коронавірусом президента Франції Еммануеля Макрона кашель, висока температура і сильна втома.

Про це заявив офіційний представник уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами Атталя, у Макрона проявилися "справжні симптоми" коронавірусної хвороби.

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"У нього був кашель, висока температура і він дуже втомлений", - розповів речник.

Зараз Макрон перебуває в самоізоляції в офіційній президентській резиденції в Версалі. Поруч із ним знаходиться головний лікар Єлисейського палацу, військовий медик Жан-Крістоф Перрошон.

Ймовірно, Макрон заразився під час саміту глав держав та урядів ЄС в Брюсселі минулого тижня, заявило джерело агентства AFP.

Протягом саміту Макрон провів 20 годин з іншими європейськими лідерами, включаючи робочий обід і ніч переговорів.

42-річний Макрон, у якого почали проявлятися симптоми вірусу в середу ввечері, отримав позитивний результат тесту 17 грудня вранці. Він проведе сім днів в ізоляції.

Після звістки про інфікування Макрона низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію та здають тести.

У прем’єр-міністра Словаччини, який також був в Брюсселі, у п’ятницю 18 грудня діагностували коронавірус.