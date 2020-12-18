У прем’єра Словаччини виявили коронавірус

Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби словацького уряду.

"У четвер, 17 грудня, прем'єр-міністр Словацької Республіки Ігор Матович отримав позитивний тест на коронавірус. З цієї причини він скасовує всю свою робочу програму", - йдеться у повідомленні.

Читайте також Низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію через коронавірус у Макрона

Матович очолив засідання уряду в середу. У понеділок він також проводив надзвичайні переговори з міністрами. Ймовірно, тепер весь уряд буде змушений піти на карантин.

Урядова канцелярія вже закликала всіх міністрів, державних секретарів та службовців, які були на останніх двох засіданнях уряду, здати ПЛР-тест.

Матович брав участь у переговорах в Брюсселі минулого тижня, після яких стало відомо про зараження президента Франції Еммануеля Макрона.

Після звістки про інфікування Макрона низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію та здають тести.

Наразі не встановлено, де міг підхопити вірус французький президент.