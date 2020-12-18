У Макрона кашель, высокая температура и сильная усталость
У зараженного коронавирусом президента Франции Эммануэля Макрона - кашель, высокая температура и сильная усталость.
Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
По словам Атталя, у Макрона проявились "настоящие симптомы" коронавирусной болезни.
"У него был кашель, высокая температура и он очень устал", - рассказал представитель.
Сейчас Макрона находится в самоизоляции в официальной президентской резиденции в Версале. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца, военный медик Жан-Кристоф Перрошон.
Вероятно, Макрон заразился во время саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, заявил источник агентства AFP.
На саммите Макрон провел 20 часов с европейскими лидерами, включая рабочий обед и ночь переговоров.
42-летний Макрон, у которого начали проявляться симптомы вируса в среду вечером, получил положительный результат теста 17 декабря утром. Он проведет семь дней в изоляции.
После известия об инфицировании Макрона ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию и сдают тесты.
У премьер-министра Словакии, который также был в Брюсселе, в пятницу 18 декабря диагностировали коронавирус.