У Макрона кашель, высокая температура и сильная усталость

У зараженного коронавирусом президента Франции Эммануэля Макрона - кашель, высокая температура и сильная усталость.

Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Атталя, у Макрона проявились "настоящие симптомы" коронавирусной болезни.

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"У него был кашель, высокая температура и он очень устал", - рассказал представитель.

Сейчас Макрона находится в самоизоляции в официальной президентской резиденции в Версале. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца, военный медик Жан-Кристоф Перрошон.

Вероятно, Макрон заразился во время саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, заявил источник агентства AFP.

На саммите Макрон провел 20 часов с европейскими лидерами, включая рабочий обед и ночь переговоров.

42-летний Макрон, у которого начали проявляться симптомы вируса в среду вечером, получил положительный результат теста 17 декабря утром. Он проведет семь дней в изоляции.

После известия об инфицировании Макрона ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию и сдают тесты.

У премьер-министра Словакии, который также был в Брюсселе, в пятницу 18 декабря диагностировали коронавирус.