Польща, Хорватія і Фінляндія призупинили авіасполучення з Британією

Хорватія призупинила авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з поширенням нової форми коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на нові дані про більш швидке поширення COVID-19 в Сполученому Королівстві, Хорватія тимчасово призупиняє пасажирський повітряний рух з Британією на 48 годин в якості запобіжного заходу, поки не буде надана інформація про можливий новий штам вірусу. Пріоритетом є захист здоров'я громадян", - написав Пленкович.

S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja #COVID19 u Ujedinjenoj Kraljevini, 🇭🇷 će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz 🇬🇧 na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa. Prioritet je zaštita zdravlja građana. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 20, 2020

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom оголосило про припинення рейсів з Великої Британії до Фінляндії на два тижні, повідомляє Yle. Рішення набуває чинності в полудень 21 грудня.

Рейси з Британії до Польщі будуть призупинені з опівночі понеділка, заявив представник польського уряду.

"З міркувань безпеки рейси з Британії до Польщі будуть призупинені з опівночі понеділка і протягом вівторка. Рішення пов’язане з появою нового варіанту коронавірусу", - написав Пьотр Мюллер у Twitter.

Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 20, 2020

У понеділок також стало відомо, що крім європейських країн авіасполучення з Британією припиняють Колумбія, Аргентина і Марокко.

Нагадаємо, у неділю 15 країн припинили авіасполучення з Британією на тлі побоювань щодо розповсюдження нового штаму коронавірусу.