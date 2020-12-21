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Польща, Хорватія і Фінляндія призупинили авіасполучення з Британією

Понеділок, 21 грудня 2020, 09:22

Хорватія призупинила авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з поширенням нової форми коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на нові дані про більш швидке поширення COVID-19 в Сполученому Королівстві, Хорватія тимчасово призупиняє пасажирський повітряний рух з Британією на 48 годин в якості запобіжного заходу, поки не буде надана інформація про можливий новий штам вірусу. Пріоритетом є захист здоров'я громадян", - написав Пленкович.

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom оголосило про припинення рейсів з Великої Британії до Фінляндії на два тижні, повідомляє Yle. Рішення набуває чинності в полудень 21 грудня.

Рейси з Британії до Польщі будуть призупинені з опівночі понеділка, заявив представник польського уряду.

"З міркувань безпеки рейси з Британії до Польщі будуть призупинені з опівночі понеділка і протягом вівторка. Рішення пов’язане з появою нового варіанту коронавірусу", - написав Пьотр Мюллер у Twitter.

У понеділок також стало відомо, що крім європейських країн авіасполучення з Британією припиняють Колумбія, Аргентина і Марокко.

Нагадаємо, у неділю 15 країн припинили авіасполучення з Британією на тлі побоювань щодо розповсюдження нового штаму коронавірусу.

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Коронавірус Авіарейси Польща Велика Британія
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