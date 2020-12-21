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15 стран запретили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса






Польша, Хорватия и Финляндия приостановили авиасообщение с Британией

Понедельник, 21 декабря 2020, 09:22

Хорватия приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с распространением новой формы коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Пленкович, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая новые данные о более быстром распространении COVID-19 в Соединенном Королевстве, Хорватия временно приостанавливает пассажирское воздушное движение с Британией на 48 часов в качестве меры предосторожности, пока не будет предоставлена ​​информация о возможном новом штамме вируса. Приоритетом является защита здоровья граждан", - написал Пленкович.

Финское агентство транспорта и связи Traficom объявило о прекращении рейсов из Великобритании в Финляндию на две недели, сообщает Yle. Решение вступает в силу в полдень 21 декабря.

Рейсы из Британии в Польшу будут приостановлены с полуночи понедельника, заявил представитель польского правительства.

"По соображениям безопасности рейсы из Британии в Польшу будут приостановлены с полуночи понедельника и на протяжении вторника. Решение связано с появлением нового варианта коронавируса", - написал Петр Мюллер в Twitter.

В понедельник также стало известно, что помимо европейских стран авиасообщение с Британией прекращают Колумбия, Аргентина и Марокко.

Напомним, в воскресенье 15 стран прекратили авиасообщение с Британией на фоне опасений относительно распространения нового штамма коронавируса.

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Коронавирус Авиарейсы Польша Великобритания
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