Польша, Хорватия и Финляндия приостановили авиасообщение с Британией
Хорватия приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с распространением новой формы коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Андрей Пленкович, сообщает "Европейская правда".
"Учитывая новые данные о более быстром распространении COVID-19 в Соединенном Королевстве, Хорватия временно приостанавливает пассажирское воздушное движение с Британией на 48 часов в качестве меры предосторожности, пока не будет предоставлена информация о возможном новом штамме вируса. Приоритетом является защита здоровья граждан", - написал Пленкович.
S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja #COVID19 u Ujedinjenoj Kraljevini, 🇭🇷 će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz 🇬🇧 na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa. Prioritet je zaštita zdravlja građana.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 20, 2020
Финское агентство транспорта и связи Traficom объявило о прекращении рейсов из Великобритании в Финляндию на две недели, сообщает Yle. Решение вступает в силу в полдень 21 декабря.
Рейсы из Британии в Польшу будут приостановлены с полуночи понедельника, заявил представитель польского правительства.
"По соображениям безопасности рейсы из Британии в Польшу будут приостановлены с полуночи понедельника и на протяжении вторника. Решение связано с появлением нового варианта коронавируса", - написал Петр Мюллер в Twitter.
Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa.— Piotr Müller (@PiotrMuller) December 20, 2020
В понедельник также стало известно, что помимо европейских стран авиасообщение с Британией прекращают Колумбия, Аргентина и Марокко.
Напомним, в воскресенье 15 стран прекратили авиасообщение с Британией на фоне опасений относительно распространения нового штамма коронавируса.