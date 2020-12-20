Британія запроваджує локдаун для 16 млн мешканців через новий штам коронавірусу 

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні. Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.

"З тими першими даними, які є у нас про новий варіант вірусу, і знанням про потенційні ризики, з важким серцем вимушений сказати вам, що Різдво не буде таким, як планувалося", - заявив Борис Джонсон.

Лондон та південно-східна Англія, де досі діяв 3-й рівень карантинних обмежень, перейдуть до 4-го рівня - фактично усіх тих заборон, що діяли під час останнього локдауну. Обмеження набрали чинності вже з опівночі.

Це означає обмеження на вихід з дому, окрім важливих причин, та повторне закриття усіх "другорядних" магазинів.

Через підвищену загрозу поширення вірусу Джонсон заявив про відмову від обіцяних послаблень на Різдво, за якими людям мали дозволити збиратися компаніями із трьох домогосподарств протягом 5 днів.

У зоні, що потрапила під обмеження 4-го рівня, зустрічі з близькими і друзями на Різдво будуть заборонені. Зустрічі будуть дозволені не більш як з однією особою і надворі. Для решти території Англії зустрітися компанією буде дозволено лише на Різдво, 25 грудня.