Українцям не радять відвідувати Англію через новий штам коронавірусу

Посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії через виявлений там мутований штам коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні посольства на його Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20.12.2020, запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну", - йдеться у повідомленні.

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Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендують невідкладно звертатися до посольства.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії та Італії.

Вже щонайменш 18 країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.