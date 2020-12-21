Украинцам не советуют посещать Англию из-за нового штамма коронавируса

Посольство Украины в Великобритании рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию из-за обнаруженного там мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства на его Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточной Англии, где, начиная с 20.12.2020, введена четвертая категория (Tier4) локального локдауна", - говорится в сообщении.

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Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавируса, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуют незамедлительно обращаться в посольство.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмены обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, что на 70% заразнее, чем обычный.

Помимо Великобритании, выявление такого штамма подтвердили в Нидерландах, Дании и Италии.

Уже как минимум 18 стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Британии.