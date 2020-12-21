Brexit: в уряді Британії не збираються продовжувати перехідний період

У британському уряді завили, що перехідний період у відносинах з Європейським союзом після Brexit завершиться 31 грудня.

Про це заявив речник британського прем’єра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наша позиція щодо перехідного періоду ясна ... Він закінчиться 31 грудня, це залишається нашою позицією", - сказав він журналістам.

"Ми повинні ратифікувати будь-яку угоду до 1 січня, а це означає, що часу не вистачає, і тому наші переговірники продовжують наполегливо працювати" – додав він.

Ця заява стала відповіддю на слова першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен, яка закликала прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона погодитися на продовження перехідного періоду з Європейським Союзом після Brexit.

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торгівельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжать переговори цього тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.