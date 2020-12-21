Brexit: в правительстве Британии не собираются продолжать переходный период

В британском правительстве завили, что переходный период в отношениях с Европейским Союзом после Brexit завершится 31 декабря.

Об этом заявил представитель британского премьера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наша позиция по переходному периоду конечно... Он закончится 31 декабря, это остается нашей позицией", - сказал он журналистам.

"Мы должны ратифицировать любое соглашение до 1 января, а это значит, что времени не хватает, и поэтому наши переговорщики продолжают упорно работать", - добавил он.

Это заявление стало ответом на слова первого министра Шотландии Николы Стерджен, которая призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона согласиться на продление переходного периода с Европейским Союзом после Brexit.

Евросоюз и Великобритания не сумели договориться о новом торговом соглашении в воскресенье, как того требовал Европарламент, и продолжат переговоры на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Евросоюзом будет отсутствие соглашения.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британию.