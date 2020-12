Лідерка Шотландії закликала Джонсона продовжити перехідний період після Brexit

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона погодитися на продовження перехідного періоду з Європейським Союзом після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стерджен написала у Twitter.

"Зараз надзвичайно важливо, щоб прем'єр-міністр шукав домовленості про продовження перехідного періоду Brexit. Новий штам COVID - і різні наслідки цього - означає, що ми стикаємось із глибоко серйозною ситуацією, яка вимагає нашої уваги на 100%. Було б безсовісним поєднувати її з Brexit", - сказала вона у Twitter.

It’s now imperative that PM seeks an agreement to extend the Brexit transition period. The new Covid strain - & the various implications of it - means we face a profoundly serious situation, & it demands our 100% attention. It would be unconscionable to compound it with Brexit.