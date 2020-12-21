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Лідерка Шотландії закликала Джонсона продовжити перехідний період після Brexit

Понеділок, 21 грудня 2020, 10:21

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона погодитися на продовження перехідного періоду з Європейським Союзом після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стерджен написала у Twitter.

"Зараз надзвичайно важливо, щоб прем'єр-міністр шукав домовленості про продовження перехідного періоду Brexit. Новий штам COVID - і різні наслідки цього - означає, що ми стикаємось із глибоко серйозною ситуацією, яка  вимагає нашої уваги на 100%. Було б безсовісним поєднувати її з Brexit", - сказала вона у Twitter.

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торгівельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжать переговори цього тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.

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Brexit Велика Британія
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