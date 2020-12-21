Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Мінкульт: печатка на подарованій Лаврову іконі у Боснії вказує на власність України

Регулятор ЄС затвердив першу вакцину від коронавірусу

Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС

Посол України в ЄС: вікно можливостей закриється, якщо не врахувати рішення "Венеційки"






Україна не закриватиме авіасполучення з Британією слідом за низкою інших країн

Понеділок, 21 грудня 2020, 20:33

Кабінет Міністрів України вирішив не закривати авіасполучення з Великою Британією.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас із британцями візовий режим, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Наразі рейси виконуються переважно для повернення українців із навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - зазначив він.

За словами Криклія, уряд України вестиме моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і в разі потреби змінить це рішення.

Як повідомлялося,  посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до  Лондона та південно-східної Англії через виявлений там мутований штам коронавірусу.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії та Італії.

Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Авіарейси Велика Британія
powered by lun.ua