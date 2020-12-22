Супермаркети Британії прогнозують дефіцит салату, броколі і цитрусових через закриті кордони
Британські супермаркети і оптові торговці попереджають покупців про брак деяких продуктів до Різдва після того, як Франція заборонила перевезення через Ла-Манш через новий штам коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Рітейлери заявили, що інгредієнти для традиційного британського різдвяного обіду, такі як індичка, морква, горох, картопля, пастернак і брюссельська капуста, в основному виробляються у Британії і будуть доступні, але може виникнути нестача деяких свіжих продуктів з Європи.
"Якщо нічого не зміниться, найближчими днями ми побачимо брак салату, цвітної капусти, броколі і цитрусових, які імпортуються з континенту в цю пору року", - сказав представник мережі супермаркетів Sainsbury.
"Ми сподіваємося, що уряди Британії та Франції зможуть прийти до взаємоприйнятного рішення, в якому пріоритет віддається негайному проходженню продуктів харчування в портах", - додав він.
Інша мережа супермаркетів Tesco закликала покупців "робити покупки як зазвичай", оскільки до 25 грудня у неї є достатній запас продуктів.
"Ми не очікуємо будь-яких проблем з доступністю на Різдво, але якщо поточні перебої продовжаться, то пізніше на цьому тижні можуть бути скорочені поставки обмеженої кількості свіжих продуктів, таких як салат, цвітна капуста і цитрусові", - сказав представник мережі.
Заборона французів на перевезення також може вплинути на доставку томатів, кабачків, солодкого перцю, квітів і тропічних фруктів, які доставляються в континентальну Європу, а потім через Францію везуть до Британії.
Нагадаємо, близько тисячі вантажівок другу ніч не можуть залишити англійський порт Дувр, головні ворота в Європу, через рішення французького уряду закрити кордон на 48 годин.