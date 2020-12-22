Супермаркеты Британии прогнозируют дефицит салата, брокколи и цитрусовых из-за закрытия границы

Британские супермаркеты и оптовые торговцы предупреждают покупателей о нехватке некоторых продуктов к Рождеству после того, как Франция запретила перевозки через Ла-Манш из-за нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ритейлеры заявили, что ингредиенты для традиционного британского рождественского обеда, такие как индейка, морковь, горошек, картофель, пастернак и брюссельская капуста, в основном производятся в Великобритании и будут доступны, но может возникнуть нехватка некоторых свежих продуктов из Европы.

"Если ничего не изменится, в ближайшие дни мы увидим нехватку салата, цветной капусты, брокколи и цитрусовых, импортируемых с континента в это время года", - сказал представитель сети супермаркетов Sainsbury.

"Мы надеемся, что правительства Британии и Франции смогут прийти к взаимоприемлемому решению, в котором приоритет отдается немедленному прохождению продуктов питания в портах", - добавил он.

Другая сеть супермаркетов Tesco призвала покупателей "делать покупки как обычно", поскольку до 25 декабря у нее есть достаточный запас продуктов.

"Мы не ожидаем каких-либо проблем с доступностью на Рождество, но если текущие перебои продолжатся, то позже на этой неделе могут быть сокращены поставки ограниченного количества свежих продуктов, таких как салат, цветная капуста и цитрусовые", - сказал представитель сети.

Запрет французов на перевозку также может повлиять на доставку томатов, кабачков, сладкого перца, цветов и тропических фруктов, которые доставляются в континентальную Европу, а затем через Францию ​​везут в Британию.

Напомним, около тысячи грузовиков вторую ночь подряд не могут покинуть английский порт Дувр, главные ворота в Европу, из-за решения французского правительства закрыть границу на 48 часов.