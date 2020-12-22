Близько тисячі вантажівок застрягли у Британії через закриття кордону Францією

Близько тисячі вантажівок другу ніч не можуть залишити англійський порт Дувр, головні ворота в Європу, через рішення французького уряду закрити кордон на 48 годин у зв'язку з новим штамом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Водії 945 вантажівок в Кенті провели другу ніч у своїх машинах, чекаючи відкриття кордону з Францією - поки політики розробляють план відновлення торгівлі та подорожей.

У вівторок повинні бути оголошені заходи, узгоджені прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і президентом Франції Еммануелем Макрона. Вони набудуть чинності в середу, повідомив міністр Франції з європейських справ Клеман Бон.

Ла-Манш є життєво важливим торговим маршрутом, по якому в пікові періоди, такі як Різдво, між Дувром і Кале курсує близько 10 000 вантажівок в день, в основному привозячи свіжі продукти.

В понеділок увечері оператор Highways England повідомив, що "через велику кількість вантажів, що прямують в тунель під Ла-Маншем і порт Дувр", автомагістраль M20 була закрита і відкриється тільки о 08:00 за Гринвічем у вівторок.

Читайте також Швеція закрила в’їзд мандрівникам з Британії і Данії через новий штам коронавірусу

Близько 1550 вантажівок в'їхали до Британії через порт в понеділок, але роздрібні торговці попередили про "серйозні збої", при цьому мережі супермаркетів Tesco і Sainsbury заявили, що деякі свіжі продукти, такі як салати і цитрусові, можуть закінчитися.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії та Італії.

Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.