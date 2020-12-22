ЄС відхилив останні поступки Британії щодо рибальства у переговорах про Brexit - ЗМІ

Європейський союз відхилив останні поступки Великої Британії щодо рибальства, що ставить під сумнів можливість укладення торговельної угоди до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб в Брюсселі.

Британія в понеділок зробила пропозицію, згідно з якою вартість риби, яку ЄС виловлює в британських водах, знизиться на 30%. Минулого тижня Лондон наполягав на тому, щоб ЄС погодився на 60-відсоткове скорочення, але блок відмовився погодитися на скорочення більш ніж на 25%.

Оскільки до виходу Британії з єдиного ринку блоку і митного союзу з угодою або без неї залишилося всього дев'ять днів, залишається мало ознак того, що угода перебуває в межах досяжності.

Британія також як і раніше виступає проти вимоги ЄС про те, щоб блок мав можливість вводити відповідні тарифи, особливо на енергію, якщо Лондон відмовиться від будь-яких угод в галузі рибальства. Британія заявила, що готова прийняти штрафні тарифи на рибу, але не в інших сферах.

Європейська комісія проводить консультації з державами-членами щодо пропозиції Британії, а головний переговірник ЄС Мішель Барньє має поінформувати 27 послів країн-членів приблизно о 16:00 в Брюсселі у вівторок.

Раніше у британському уряді завили, що перехідний період у відносинах з Європейським союзом після Brexit завершиться 31 грудня.

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торговельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжують переговори цього тижня.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.