ЕС отклонил последние уступки Великобритании по рыболовству в переговорах о Brexit – СМИ

Европейский Союз отклонил последние уступки Великобритании по рыболовства, что ставит под сомнение возможность заключения торгового соглашения до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц в Брюсселе.

Британия в понедельник сделала предложение, согласно которому стоимость рыбы, которую ЕС вылавливает в британских водах, снизится на 30%. На прошлой неделе Лондон настаивал на том, чтобы ЕС согласился на 60-процентное сокращение, но блок отказался согласиться на сокращение более чем на 25%.

Поскольку до выхода Великобритании из единого рынка блока и таможенного союза с договором или без нее осталось всего девять дней, остается мало признаков того, что соглашение находится в пределах досягаемости.

Великобритания также по-прежнему выступает против требования ЕС о том, чтобы блок имел возможность вводить соответствующие тарифы, особенно на энергию, если Лондон откажется от любых соглашений в области рыболовства. Великобритания заявила, что готова принять штрафные тарифы на рыбу, но не в других сферах.

Европейская комиссия проводит консультации с государствами-членами по предложению Великобритании, а главный переговорщик ЕС Мишель Барнье должен проинформировать 27 послов стран-членов примерно в 16:00 в Брюсселе во вторник.

Ранее в британском правительстве завили, что переходный период в отношениях с Европейским Союзом после Brexit завершится 31 декабря.

Евросоюз и Великобритания не сумели договориться о новом торговом соглашении в воскресенье, как того требовал Европарламент, и продолжают переговоры на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Евросоюзом будет отсутствие соглашения.