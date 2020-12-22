Грузія скасувала частину обіцяних "новорічних" послаблень 

Грузія відмовиться від частини послаблень карантину, які планували запровадити на святковий період.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це оголосили після засідання координаційної ради уряду щодо реагування на епідемію.

Спершу планувалося, що у період з 24 грудня до 2 січня частину обмежень скасують - мали відновити роботу ТРЦ і ринків, відновити роботу громадського і міжміського транспорту, послабити комендантську годину. Проте через епідемічну ситуацію від частини з них вирішили відмовитися.

Найсуттєвіше рішення - відмова від запуску громадського транспорту у найбільших містах. Не відновляться і міжміські перевезення.

Комендантська година з 9 вечора до 5 ранку діятиме у всі дні, крім 31 грудня і 6 січня, але людей все одно закликають святкувати лише з найближчими родичами.

Не буде послаблень і для речових ринків, які спершу планували відкрити на період свят.

Торгові центри все ж відкриються, але із жорсткими правилами (1 людина на 20 кв. метрів, заборона використання примірочних, заборона роботи фудкортів тощо), і зможуть працювати лише до 19 години.

Ресторанам, які працюють при готелях (єдині, які можуть приймати відвідувачів - решта продають страви лише на винос) заборонять обслуговувати клієнтів після 21 години, щоб люди не влаштовували там вечірки.

Нагадаємо, Грузія оголосила жорсткий локдаун з 28 листопада до кінця січня, лише деякі обмеження можуть бути послаблені раніше.

За минулу добу в країні. населення якої приблизно співмірне з населенням Києва, виявили близько 3 тисяч заражень коронавірусом.

З 5 грудня, коли у Грузії зареєстрували рекорд - понад 5 тисяч випадків, щоденний приріст хворих поступово спадає.