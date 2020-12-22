Грузия отменила часть обещанных "новогодних" послаблений

Грузия откажется от части послаблений карантина, которые планировали ввести в праздничный период.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом объявили после заседания координационного совета правительства по реагированию на эпидемию.

Изначально планировалось, что в период с 24 декабря до 2 января часть ограничений отменят - должны возобновить работу ТРЦ и рынков, восстановить работу общественного и междугороднего транспорта, ослабить комендантский час. Однако из-за эпидемической ситуации от части из них решили отказаться.

Самое существенное решение - отказ от запуска общественного транспорта в городах. Не восстановятся и междугородные перевозки.

Комендантский час с 9 вечера до 5 утра будет действовать во все дни, кроме 31 декабря и 6 января, но люди все равно призывают праздновать только с ближайшими родственниками.

Не будет послаблений и для вещевых рынков, которые сначала планировали открыть на период праздников.

Торговые центры все же откроются, но со строгими правилами (1 человек на 20 кв. метров, запрет использования примерочных, запрет работы фудкортов и т.д.), и смогут работать только до 19 часов.

Ресторанам при отелях (единственные, которые могут принимать - остальные продают блюда только на вынос) запретят обслуживать клиентов после 21:00, чтобы люди не устраивали там вечеринки.

Напомним, Грузия объявила жесткий локдаун с 28 ноября до конца января, только некоторые ограничения могут быть ослаблены раньше.

За минувшие сутки в стране, население которой примерно соизмеримо с населением Киева, обнаружили около 3 тысяч заражений коронавирусом.

С 5 декабря, когда в Грузии зарегистрировали рекорд - более 5000 случаев, ежедневный прирост больных постепенно спадает.