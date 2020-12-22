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Грузія планує вакцинувати 20% населення в лютому-березні

Вівторок, 22 грудня 2020, 14:51

В Грузії очікують, що дози вакцини від коронавірусу, достатні для вакцинації п'ятої частини населення, надійдуть в країну в лютому-березні. 

Про це заявила кандидат в міністри охорони здоров'я Катерина Тікарадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За словами Тікарадзе, Грузія вже підписала угоду з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), згідно з якою зможе "своєчасно вибрати і отримати вакцину".

За її словами, кількості вакцин буде достатньо для того, щоб зробити щеплення п’ятій частині населення Грузії у ці два місяці.

"Вирішено провести вакцинацію 20% населення в лютому-березні наступного року. Країна вже перерахувала на це 16 мільйонів ларі, і в результаті ми отримаємо право своєчасно вибрати і отримати вакцину", - сказала Тікарадзе.

Нагадаємо, у вівторок, 22 грудня, Грузія через епідеміологічну ситуацію вирішила відмовитися від частини послаблень карантину, які планували запровадити на святковий період.

За минулу добу в країні, населення якої приблизно співмірне з населенням Києва, виявили близько 3 тисяч заражень коронавірусом.

З 5 грудня, коли у Грузії зареєстрували рекорд - понад 5 тисяч випадків, щоденний приріст хворих поступово спадає. 

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Грузія Коронавірус
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