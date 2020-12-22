Грузия планирует вакцинировать 20% населения в феврале-марте

В Грузии ожидают, что количество доз вакцины от коронавируса, достаточное для вакцинации пятой части населения, поступит в страну в феврале-марте.

Об этом заявила кандидат в министры здравоохранения Екатерина Тикарадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По словам Тикарадзе, Грузия уже подписала соглашение с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), согласно которому сможет "своевременно выбрать и получить вакцину".

По ее словам, количества вакцин будет достаточно для того, чтобы сделать прививку пятой части населения Грузии в эти два месяца.

"Решено провести вакцинацию 20% населения в феврале-марте следующего года. Страна уже перечислила на это 16 млн лари, и в результате мы получим право своевременно выбрать и получить вакцину", - сказала Тикарадзе.

Напомним, во вторник, 22 декабря, Грузия из-за эпидемиологической ситуации решила отказаться от части послаблений карантина, которые планировали ввести в праздничный период.

За минувшие сутки в стране, население которой примерно соизмеримо с населением Киева, обнаружили около 3 тысяч заражений коронавирусом.

С 5 декабря, когда в Грузии зарегистрировали рекорд - более 5000 случаев, ежедневный прирост больных постепенно спадает.