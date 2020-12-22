Білорусь розширила санкції проти ЄС

Білорусь запроваджує обмежувальні заходи у відповідь на третій пакет санкцій ЄС, спрямований проти білоруських чиновників.

Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, повідомляє Європейська правда" з посиланням на БелТА.

"Ми уважно вивчили весь так званий третій пакет рестриктивних заходів і, природно, запропонували дії у відповідь. Вони включають в себе також збільшення відповідного персонального списку. Це означає, що ряд додаткових персон з країн Євросоюзу не зможе потрапити на територію Білорусі і територію Союзної держави з урахуванням того, що у нас цей список однаковий з Російською Федерацією. Ми зробимо, природно, дії юридичного характеру у відповідь на абсолютно необґрунтоване включення підприємств і персоналій в список ЄС", - зазначив глава МЗС Білорусі.

За його словами, прийнято рішення про обмеження діяльності деяких політичних фондів в Білорусі, а також про перегляд реалізації так званих гуманітарних, освітніх, культурних програм, якими займаються відповідні політичні інститути в Білорусі, в тому числі діючі і під егідою посольств іноземних держав.

Макей наголосив, що Білорусь категорично не сприймає політику і логіку санкцій, але змушена "відповідати адекватно на недружні рестриктивні заходи".

Він також попередив про наявність ще як мінімум трьох напрямків, за якими будуть вжиті заходи у відповідь з боку Білорусі на адресу європейських партнерів.

"Ми не хотіли б розголосити ці заходи, але вони будуть дійсно дуже чутливими і серйозними", - сказав міністр.

Нагадаємо, 17 грудня Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.