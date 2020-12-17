ЄС затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі

Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри навколишнього середовища ЄС дали остаточне зелене світло для третього пакета санкцій щодо Білорусі. Сьогодні пізніше буде в офіційному журналі", - написав Джозвяк.

EU environment ministers have given the final green light for the third sanctions package on #Belrus. in official journal later today. Notable comapnies incl Beltechexport, VOLAT, Dana holdings & Synesis. Ppl incldues head of Belarusian broadcasting Ivan Eismant & deputy PM Sivak — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 17, 2020

За його інформацією, до санкційного списку включені кілька провідних білоруських компаній, в тому числі "Белтехекспорт" (спеціалізується на продажі зброї), Мінський завод колісних тягачів VOLAT, компанія із продажу нерухомості Dana Holdings та IT-компанія Synesis.

Крім того, у список додані керівник білоруського державного мовника "Белтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт та заступник прем'єр-міністра Анатолій Сівак.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі проти самопроголошеного президента Лукашенка.

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка в середині листопада.