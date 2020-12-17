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ЄС затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі

Четвер, 17 грудня 2020, 14:01

Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри навколишнього середовища ЄС дали остаточне зелене світло для третього пакета санкцій щодо Білорусі. Сьогодні пізніше буде в офіційному журналі", - написав Джозвяк.

За його інформацією, до санкційного списку включені кілька провідних білоруських компаній, в тому числі "Белтехекспорт" (спеціалізується на продажі зброї), Мінський завод колісних тягачів VOLAT, компанія із продажу нерухомості Dana Holdings та IT-компанія Synesis.

Крім того, у список додані керівник білоруського державного мовника "Белтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт та заступник прем'єр-міністра Анатолій Сівак.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі проти самопроголошеного президента Лукашенка

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка в середині листопада. 

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Білорусь санкції
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