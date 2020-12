ЄС затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі

Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри навколишнього середовища ЄС дали остаточне зелене світло для третього пакета санкцій щодо Білорусі. Сьогодні пізніше буде в офіційному журналі", - написав Джозвяк.

EU environment ministers have given the final green light for the third sanctions package on #Belrus. in official journal later today. Notable comapnies incl Beltechexport, VOLAT, Dana holdings & Synesis. Ppl incldues head of Belarusian broadcasting Ivan Eismant & deputy PM Sivak