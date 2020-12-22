Беларусь расширила санкции против ЕС

Беларусь вводит ограничительные меры на третий пакет санкций ЕС, направленный против белорусских чиновников.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер и, естественно, предложили действия в ответ. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не сможет попасть на территорию Беларуси и территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаковый с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, действия юридического характера в ответ на совершенно необоснованное включение предприятий и персоналий в список ЕС", - отметил глава МИД Беларуси.

По его словам, принято решение об ограничении деятельности некоторых политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.

Макей подчеркнул, что Беларусь категорически не воспринимает политику и логику санкций, но вынуждена "отвечать адекватно на недружественные рестриктивные меры".

Он также предупредил о наличии еще как минимум трех направлений, по которым будут приняты меры со стороны Беларуси в адрес европейских партнеров.

"Мы не хотели бы разгласить эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", - сказал министр.

Напомним, 17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.