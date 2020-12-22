Жителів Гібралтару намагаються "врятувати" від щоденних перетинів кордону ЄС після Brexit

Іспанія та Британія намагаються домовитись про включення Гібралтару до Шенгенської зони та "врятувати" від проблем з перетином кордону його мешканців і громадян Іспанії, які там працюють.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Якщо домовленості не буде, з 1 січня мешканцям Гібралтару та іспанцям, які приїздять туди на роботу, доведеться перетинати зовнішній кордон ЄС двічі на день.

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Якщо ж угоди вдасться досягти, Гібралтар увійде до Шенгенської зони і прикордонних перевірок для руху між Гібралтаром і Іспанією не буде.

Питання особливо гостро стоїть для близько 9200 людей, які щоденно перетинають кордон між Іспанією та Гібралтаром, щоб потрапити на роботу - не кажучи про інших, які звикли вільно подорожувати.

В Іспанії для цього пропонують вважати зоною прикордонного контролю для в’їзду до Шенгену порти Гібралтару - і тут є розбіжності з баченням Британії.

Перемовини між країнами пов'язані і з переговорами ЄС та Британії про нову торгову угоду, які досі не дали результату, хоча до крайнього терміну - 31 грудня - залишилося менше 10 днів. Якби ЄС та Британія вже домовилися між собою, це спростило би перемовини і щодо подальших процедур для Гібралтару й Іспанії.

На випадок найгіршого сценарію, Гібралтар створив спеціальний реєстр, який дозволить близько 15 000 працівникам з європейським громадянством перетинати кордон - але все одно прикордонний контроль буде відбуватися ретельніше, ніж раніше, і займатиме більше часу. Так само ускладниться рух товарів.