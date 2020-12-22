Жителей Гибралтара пытаются "спасти" от ежедневных пересечений границы ЕС после Brexit

Испания и Великобритания пытаются договориться о включении Гибралтара в Шенгенскую зону и "спасти" от проблем с пересечением границы его жителей и граждан Испании, которые там работают.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Если договоренности не будет, с 1 января жителям Гибралтара и испанцам, которые приезжают туда на работу, придется пересекать внешнюю границу ЕС дважды в день.

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Если же соглашения удастся достичь, Гибралтар войдет в Шенгенскую зону и пограничных проверок для движения между Гибралтаром и Испанией не будет.

Вопрос особенно остро стоит для около 9200 человек, ежедневно пересекающих границу между Испанией и Гибралтаром, чтобы попасть на работу - не говоря о других, привыкших свободно путешествовать.

В Испании для этого предлагают считать зоной пограничного контроля для въезда в Шенген порты Гибралтара - и здесь есть разногласия с видением Великобритании.

Переговоры между странами связаны и с переговорами ЕС и Великобритании о новом торговом соглашении, которые до сих пор не дали результата, хотя до крайнего срока - 31 декабря - осталось меньше 10 дней. Если бы ЕС и Великобритания уже договорились между собой, это упростило бы переговоры и о дальнейших процедурах для Гибралтара и Испании.

В случае наихудшего сценария, Гибралтар создал специальный реестр, который позволит около 15 000 работникам с европейским гражданством пересекать границу - но все равно пограничный контроль будет происходить тщательнее, чем раньше, и будет занимать больше времени. Также осложнится движение товаров.