Переговори про Brexit можуть тривати і після Нового року - ЗМІ

Одинадцятигодинні переговори про майбутні відносини між Великою Британією та ЄС у вівторок завершилися безрезультатно через питання риболовлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на дипломатів ЄС,

Після брифінгу головного переговірника ЄС Мішеля Барньє з послами країн-членів один дипломат повідомив, що "досягнутий прогрес" і що "більшість питань попередньо закриті або близькі до узгодження".

"Однак розбіжності в рибному господарстві залишаються важкими для подолання", - сказав дипломат, додавши: "На жаль, Британія ще недостатньо рухається, щоб укласти справедливу угоду про рибне господарство".

Другий дипломат ЄС підтвердив, що права риболовлі - це питання, що має відносно невелике економічне значення з точки зору загального об'єму торгівлі між ЄС і Британією, але дуже високу політичну чутливість для обох сторін - як і раніше залишається ключовою перешкодою на переговорах.

У середу перед учасниками переговорів постає черговий теоретичний дедлайн, після якого дипломати заявляють, що ЄС буде дуже важко ратифікувати потенційну угоду до кінця року, коли закінчиться перехідний період.

Проте перший дипломат заявив, що Брюссель готовий продовжувати переговори, можливо, до нового року. "ЄС не закриє двері для Британії і залишається готовим до переговорів навіть після 1 січня", - сказав він.

Раніше у британському уряді завили, що перехідний період у відносинах з Європейським союзом після Brexit завершиться 31 грудня.

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торговельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжують переговори цього тижня.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.