Переговоры о Brexit могут продолжаться и после Нового года - СМИ

Одиннадцатичасовые переговоры о будущих отношениях между Великобританией и ЕС во вторник завершились безрезультатно из-за вопроса вылова рыбы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС,

После брифинга главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье с послами стран-членов один дипломат сообщил, что "достигнут прогресс" и "большинство вопросов предварительно закрыты или близки к согласованию".

"Однако разногласия в рыбном хозяйстве остаются тяжелыми для преодоления", - сказал дипломат, добавив: "К сожалению, Великобритания еще недостаточно двигается, чтобы заключить справедливую сделку о рыбном хозяйстве".

Второй дипломат ЕС подтвердил, что права вылова рыбы - это вопрос, который имеет относительно небольшое экономическое значение с точки зрения общего объема торговли между ЕС и Британией, но очень высокую политическую чувствительность обеих сторон - по-прежнему остается ключевым препятствием на переговорах.

В среду перед участниками переговоров возникает очередной теоретический дедлайн, после которого дипломаты заявляют, что ЕС будет очень трудно ратифицировать потенциальную сделку до конца года, когда закончится переходный период.

Однако первый дипломат заявил, что Брюссель готов продолжать переговоры, возможно, до нового года. "ЕС не закроет двери для Британии и остается готовым к переговорам даже после 1 января", - сказал он.

Ранее в британском правительстве завили, что переходный период в отношениях с Европейским Союзом после Brexit завершится 31 декабря.

Евросоюз и Великобритания не сумели договориться о новом торговом соглашении в воскресенье, как того требовал Европарламент, и продолжают переговоры на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Евросоюзом будет отсутствие соглашения.