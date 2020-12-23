Парламент Грузії схвалив у першому читанні проєкт, що може позбавити фінансування опозицію

Парламент Грузії у першому читанні схвалив суперечливий законопроєкт про фінансування партій, у разі прийняття якого опозиційні партії можуть втратити державне фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Проєкт передбачає зміни до закону про політичні об’єднання громадян, зокрема - припинення державного фінансування політичних сил, які відмовилися входити у парламент. Так само передбачається відмова надавати цим партіям ефірний час.

Зміни підтримали 84 голосами.

У початкову редакцію тексту внесли деякі зміни, зокрема про те, що опозиційні партії у будь-якому разі отримають бюджетне фінансування на наступні пів року.

Лідер більшості Іраклій Кобахідзе також запропонував перед голосуванням за проєкт у другому читанні спрямувати проєкти щодо фінансування партій та скасування реєстрації партій для аналізу до Венеційської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ.

Нагадаємо, після парламентських виборів у Грузії усі вісім опозиційних партій, які отримали місця у парламенті, заявили про фальсифікації та про відмову від мандатів, вимагаючи повторних виборів. Не відмовився від мандату лише один депутат з проросійського "Альянсу патріотів".

Перемовини з правлячою "Грузинською мрією" за посередництва послів США та ЄС закінчилися нічим.

Попри бойкот опозиції, новий парламент почав роботу і фактично є однопартійним - вперше з комуністичних часів.

Детальніше про політичну кризу у Грузії читайте у статті: Команда Саакашвілі тріщить по послах: що відбувається з політичною кризою в Грузії