Парламент Грузии принял в первом чтении проект, который может лишить финансирования оппозиции

Парламент Грузии в первом чтении одобрил противоречивый законопроект о финансировании партий, в случае принятия которого оппозиционные партии могут потерять государственное финансирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Проект предусматривает изменения в закон о политических объединениях граждан, в частности - прекращение государственного финансирования политических сил, которые отказались входить в парламент. Так же предполагается отказ предоставлять этим партиям эфирное время.

Изменения поддержали 84 голосами.

В первоначальную редакцию текста внесли некоторые изменения, в частности о том, что оппозиционные партии в любом случае получат бюджетное финансирование на следующие полгода.

Лидер большинства Ираклий Кобахидзе также предложил перед голосованием за проект во втором чтении направить проекты по финансированию партий и отмены регистрации партий для анализа в Венецианской комиссии и ОБСЕ / БДИПЧ.

Напомним, после парламентских выборов в Грузии все восемь оппозиционных партий, получивших места в парламенте, заявили о фальсификации и об отказе от мандатов, требуя повторных выборов. Не отказался от мандата только один депутат из пророссийского "Альянса патриотов".

Переговоры с правящей "Грузинской мечтой" при посредничестве послов США и ЕС закончились ничем.

Несмотря на бойкот оппозиции, новый парламент начал работу и фактически является однопартийным - впервые с коммунистических времен.

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