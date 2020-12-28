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Шторм "Белла" залишив без світла тисячі людей у Франції та Британії

Понеділок, 28 грудня 2020, 11:56

Сильний шторм прокотився по півночі Франції та півдні Британії, порушивши авіаперевезення та залишивши тисячі домогосподарств без електроенергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Шторм "Белла" у неділю спричинив сильні дощі і потужний вітер в регіоні.

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Бретань і Нормандія на півночі і заході Франції були першими регіонами, які постраждали від відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 18 тисяч домогосподарств залишились без світла, але згодом у неділю були знову підключені. 

Близько 34 тисяч сімей на сході і в центрі Франції також залишилися без електрики.

Шторм порушив повітряне сполучення: більше третини рейсів з головного аеропорту Франції імені Шарля де Голля затримувалися в середньому на 50 хвилин. 

До вечора неділі вітер і дощі вщухли в деяких районах, але в понеділок на височинах на півдні країни прогнозувався сильний снігопад.

Метеорологічна служба Франції Meteo France попередила про сильні пориви вітру і високі хвилі на узбережжі Атлантичного океану. Пориви зі швидкістю до 145 кілометрів на годину були виміряні на вершині Ейфелевої вежі.

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Раніше шторм вразив значні частини Британії сильними дощами та сильним вітром. У неділю по всій країні діяли понад 100 попереджень про повені.

Будинки були затоплені в частині Нортгемптонширу та Бедфордширу на сході Англії.

По всій південно-східній Англії понад 1300 осіб отримали пораду покинути свої будинки на період Різдва. Близько 20 тисячам сімей в Уельсі відключили електрику, а на залізницях спостерігалися затримки через падіння дерев.

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