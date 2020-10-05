Шторм "Алекс" у Франції: кількість загиблих зросла до чотирьох

У Приморських Альпах на півдні Франції знайшли ще трьох людей, загиблих від негоди, загальна кількість загиблих зросла до чотирьох.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосили у префектурі регіону.

Одного з них знайшли у Сен-Мартен-Везюбі, де й першого загиблого, ще одну людину - у Лантоску, третю - у долині Вар.

Фото: Radio France

За повідомленням рятувальників, на цей час ще невідома доля восьми людей, яких бачили у потоці води. Ще 12 розшукують через те, що з п’ятниці, коли почалася повінь, від них не було звісток.

Рятувальники припускають, що одного зі зниклих мешканців долини вже знайшли їхні італійські колеги зі свого боку кордону, куди далі прямує річка Роя. Його особу ще встановлюють.

Paysage de désolation après le passage de la #TempêteAlex à Breil-sur-Roya dans les #AlpesMaritimes #intempéries pic.twitter.com/aMEySUb5Pk — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 3, 2020

За підрахунком рятувальників, з початку надзвичайної негоди вони здійснили понад 750 рятувальних втручань, з яких 428 - гелікоптером.

Фото: Radio France

Ще три села досі "відрізані" від світу, тому що дорога зруйнована. Без електропостачання досі залишаються близько 4000 осель з тих 9 тисяч, які виявилися знеструмленими після шторму.

Нагадаємо, шторм накрив південний схід Франції та північ Італії у п’ятницю-суботу, сильні зливи призвели до розливу річок, селевих потоків та зсувів.

В Італії напередодні повідомляли про 5 загиблих, з яких одного, ймовірно, принесло течією з французького боку.