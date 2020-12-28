Шторм "Белла" оставил без света тысячи людей во Франции и Британии
Сильный шторм прокатился по северу Франции и югу Британии, нарушив авиаперевозки и оставив тысячи домохозяйств без электроэнергии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Шторм "Белла" в воскресенье вызвал сильные дожди и мощный ветер в регионе.
Бретань и Нормандия на севере и западе Франции были первыми регионами, пострадавшими от отключения электроэнергии. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 18 000 домохозяйств остались без света, но впоследствии в воскресенье были вновь подключены.
Около 34 тысяч семей на востоке и в центре Франции также остались без электричества.
Шторм нарушил воздушное сообщение: более трети рейсов из главного аэропорта Франции имени Шарля де Голля задерживались в среднем на 50 минут.
К вечеру воскресенья ветер и дожди утихли в некоторых районах, но в понедельник на возвышенностях на юге страны прогнозировался сильный снегопад.
Метеорологическая служба Франции Meteo France предупредила о сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье Атлантического океана. Порывы со скоростью до 145 километров в час были зафиксированы на вершине Эйфелевой башни.
Ранее шторм обрушился на значительные части Британии - с сильными дождями и сильным ветром. В воскресенье по всей стране действовали более 100 предупреждений о наводнениях.
Дома были затоплены в части Нортгемптоншира и Бедфордшира на востоке Англии.
По всей юго-восточной Англии более 1300 человек получили совет покинуть свои дома на период Рождества. Около 20 тысячам семей в Уэльсе отключили электричество, а на железных дорогах наблюдались задержки из-за падения деревьев.