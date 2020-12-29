Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет з санкціями щодо "Північного потоку-2"

Палата представників Конгресу США переважною більшістю проголосував за те, щоб скасувати вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про оборонну політику, який передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У понеділок члени палати проголосували 322 голосами проти 87 за скасування вето. Кількість голосів "за" значно перевищує дві третини, необхідні для подолання президентського вето.

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Сенат проведе аналогічне голосування цього тижня. Очікується, що він затвердить проєкт більшістю у дві третини.

Президент США Дональд Трамп, як і обіцяв, наклав вето на оборонний бюджет минулого тижня.

Це було викликано його невдоволенням через відсутність у бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, створення перешкод у виведенні американського контингенту з Німеччини та про перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових конфедератів.

Закон про оборонний бюджет на 2021-й рік передбачає в тому числі військову допомогу Україні в розмірі $250 млн.

Закон також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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