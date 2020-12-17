Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати

Коли найпотужніша військова машина світу визначає свої видатки на наступний рік, увесь світ зацікавлено стежить за цим – адже половина світу сама себе відносить до союзників США, а інша швидше вважає себе їхніми супротивниками.

Для України спостереження за складним процесом укладання американського військового бюджету містить подвійний інтерес – як для країни, яка частину своїх безпекових гарантій покладає саме на американську підтримку, і як для одного з головних союзників США поза НАТО (а в майбутньому і в самому НАТО).

Тому варто детальніше розглянути, як працює військова бюджетна система, яким буде військовий бюджет в 2021 році і яке місце відведено в ньому Україні.

Бюджет на $934 млрд

Військовий бюджет складає значну частину загальних державних витрат Сполучених Штатів. Він – другий за розміром після бюджету на соціальне забезпечення.

На бюджетний 2021 рік (який у нашому випадку припадає на період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) на оборону федеральний уряд США виділить $934 млрд.

Класично розробкою бюджету займалися профільні комітети Конгресу, представники Пентагону, Департаменту оборони та інших профільних агентств у сфері національної безпеки та оборони.

Бюджет складається з трьох основних статей видатків:

Базовий бюджет Департаменту оборони (умовно назвемо його українізовано "Міністерство оборони"): $636 млрд, які є основною частиною видатків на підтримання та посилення боєздатності Збройних сил США;

Підтримка операції по боротьбі зі залишками терористичної організації "Ісламська держава": $69 млрд. Фактично ці гроші також передаються на баланс Департаменту оборони. Разом із першим пунктом вони складають $705 млрд – саме ця цифра найчастіше фігурувала в українських медіа;

Третя частина віддається загалом на інші служби та агентства, пов’язані з національною безпекою, загалом $228 млрд. З них $105 млрд підуть Департаменту у справах ветеранів (соціальне та медичне забезпечення учасників бойових дій), $50 млрд – Міністерству національної безпеки, $44 млрд – Державному департаменту, ще $20 млрд – на потреби Національної адміністрації з питань ядерної безпеки і останні $9,8 млрд будуть передані ФБР та департаменту кібербезпеки Міністерства юстиції.

Чинний президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував ветувати оборонний бюджет країни на 2021 рік.

Це було викликано його невдоволенням через відсутність у бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, створення перешкод у виведенні американського контингенту з Німеччини та про перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових конфедератів, про що мова йтиме далі.

Російська загроза

Важливою частиною цьогорічного бюджету стали статті щодо стримування Росії.

Варто зауважити, що незважаючи на усі міфи щодо можливої "проросійської" позиції Дональда Трампа чи певних апаратників з Республіканської партії, ми бачимо радше виважену та актуальну позицію щодо стримування агресивних дій росіян.

Саме Російська Федерація та Китай неодноразово названі в пояснювальних документах до бюджету як основні загрози національній безпеці США.

Вони фігурують у знаковому товаристві Північної Кореї та Ірану. За твердженням авторів документа, "бюджет відображає необхідність нового позиціонування Америки, аби відповідно зустріти виклики нової ери".

Спротив Росії США планують вести на декількох ключових напрямках.

По-перше, передбачається виділити більше коштів на створення кращої стратегічної мобільності збройних сил, роблячи наголос на модернізації, летальності та інноваціях. Таким чином планується досягти максимально оперативного реагування на провокації з боку росіян та китайців.

По-друге, продовжиться курс на посилення спроможностей американського флоту у протистоянні Росії та Китаю в стратегічних морських театрах бойових дій. Це включатиме додаткові 19,3 млрд доларів на розвиток бойових безпілотних суден, подальший розвиток нових ракетних систем та посилення інформаційної складової ведення бойових дій на морі.

По-третє, окрему увагу буде приділено подоланню гібридного впливу російських олігархів, пов’язаних з Кремлем, які були помічені у фінансуванні терористів та режимів-порушників міжнародного права. Через дипломатичні та інформаційні засоби планується посилити тиск на Кремль та чіткіше відстежувати рух брудних грошей. Своєю кінцевою метою американські політики та військові проголошують "збанкрутити терористів та режими-порушники".

На четвертому місці йде, можна сказати, чи не найважливіший для нас аспект.

Одним з головних стовпів організації глобального стримування кремлівської експансії є допомога союзникам та партнерським державам.

На цю допомогу, що включатиме допомогу у відриві від російського ВПК, макроекономічну підтримку, розширення зон спільної безпеки та підтримання суверенітету та територіальної цілісності союзників, США планують виділити $700 млн. Окремо 24 мільйони підуть на контрпропагандистську діяльність.

Надзвичайно важливим моментом також є розширення санкційного пакета проти російського газотранспортного проєкту "Nord Strean 2", який позбавив би Україну значної частини прибутків за транзит газу до країн Європейського Союзу.

Не оминули США увагою і Туреччину, на яку теж будуть накладені санкції за придбання системи ППО С-400 у Російської Федерації, що підриває оборонну стратегію НАТО.

Що отримає Україна?

Окрему увагу при складанні видатків оборонного бюджету американські парламентарі приділили і нашій державі.

Збройні сили України у новому році отримають $250 млн на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання, спрямовані на зміцнення здатності України ефективніше захищатися від російської агресії. $75 млн з них призначені для закупівлі летальної зброї.

Можна було б з впевненістю сказати про нову перемогу, але не все так однозначно.

Ще 7 липня комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США опублікував проєкт військового бюджету, в якому допомога Україні складала $275 млн. Додаткові 25 мільйонів пропонували витратити на підготовку особового складу, озброєння, логістику та розвідку.

Очевидно, що політична нестабільність у самих Сполучених Штатах та загальне погіршення кризових явищ у світі змусили американців піти на зменшення зовнішньої підтримки союзників.

Не будемо забувати, що приблизно на той самий час припадає початок активного виведення американського контингенту з Афганістану та початок перемовин з іракським урядом про зменшення американської військової присутності.

Тому загальний тренд на "в’єтнамізацію" (обмеження військової допомоги союзникам) зовнішньої безпеки з боку США стає більш наочним.

Проте в той самий час ці зміни торкнулися українського питання набагато менше, ніж цього могли боятися найбільші песимісти. Фінансова допомога, продаж Україні летальної зброї, санкції проти "Північного потоку-2" – все це свідчить про сталу підтримку України та невідступність у питаннях протидії російській агресії.

"Деконфедералізація"

Сполучені Штати також вирішили переглянути свою політику вшанування пам'яті історичних постатей і розпочинають процес "деконфедералізації".

Йдеться про перейменування всіх військових баз США, названих на честь військових діячів-конфедератів, що виступали за збереження рабства під час Громадянської війни. Цим займатиметься відповідна комісія, яка має протягом трьох наступних років завершити цей процес.

Дональд Трамп, улюбленець Півдня, виступає проти цього положення.

Планується також збільшення видатків на Міністерство у справах ветеранів на 13%, Міністерство внутрішньої безпеки на 3% та Національну адміністрацію з ядерної безпеки на 19%. Враховуючи плани пілотованого польоту на Місяць до 2024 року, збільшено фінансування НАСА на 12%.

Торкнувся оборонний бюджет і багатьох соціальних аспектів, зокрема передбачено підвищення заробітної платні військовослужбовцям на 3% і низку додаткових виплат та бонусів, додаткові соціальні гарантії для членів сімей та покращення рівня медичного забезпечення.

* * * * *

Як і раніше, американці нікому не збираються поступатися за своїми видатками на оборону та потужністю своїх збройних сил. $934 млрд – рекорд, який не в змозі побити жодна країна світу.

Китай та Росія відверто фігурують у військовому бюджеті як вороги США, в одному рядку з Північною Кореєю та Іраном.

Відповідно, Вашингтон не послаблюватиме тиск на Кремль, а навпаки, посилить його, караючи новими санкціями.

Ще одна добра новина – Україна залишається пріоритетним напрямком у американській військовій та зовнішній політиці.

А отже, нам потрібно відповідально поставитися до такої довіри і докласти максимум зусиль для формування взаємовигідної та прогресивної стратегії відносин із США.

Автори:

Олександр Краєв, Олег Мельниченко,

Рада зовнішньої політики "Українська призма"