Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку-2"

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы отменить вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В понедельник члены палаты проголосовали 322 голосами против 87 за отмену вето. Количество голосов "за" значительно превышает две трети, необходимые для преодоления президентского вето.

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Сенат проведет аналогичное голосования на этой неделе. Ожидается, что он утвердит проект большинством в две трети.

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на оборонный бюджет на прошлой неделе.

Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, создание препятствий в выводе американского контингента из Германии и о переименовании военных баз и монументов, названных в честь военных конфедератов.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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