В Італії аналог "британського штаму" коронавірусу виявили ще в серпні
Варіант коронавірусу Sars-CoV-2, дуже схожий на той, що поширюється у Великій Британії, циркулює в Італії з початку серпня.
Про це пише італійська газета La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".
"Італійський варіант" був виявлений у Брешії та передує штаму, який з'явився в кінці вересня в Сполученому Королівстві, а потім поширився в Європі, розповів глава Італійської спілки вірусології Арнальдо Карузо.
Медики виявили цей варіант вірусу випадково, спостерігаючи за пацієнтом, який перехворів на коронавірус у квітні. У серпні декілька тестів знову показали позитивний результат.
"На наше здивування, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", - сказав Карузо.
При цьому Карузо відзначає: точно не відомо, чи з'явився англійський варіант коронавірусу в кінці вересня, як і італійський на початку серпня. Група італійських епідеміологів провела часовий аналіз, який показав, що новий італійський варіант коронавірусу міг з'явитися приблизно на початку липня.
В грудні Британія визнала поширення в країні нового штаму COVID-19, який здатний розповсюджуватися набагато легше. У зв’язку з цим уряд запровадив нові обмеження в Англії, а кілька країн закрили авіасполучення зі Сполученим Королівством.
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