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В Италии аналог "британского штамма" коронавируса обнаружили еще в августе

Вторник, 29 декабря 2020, 09:24

Вариант коронавируса Sars-CoV-2, очень похожий на тот, что распространяется в Великобритании, циркулирует в Италии с начала августа.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

"Итальянский вариант" был обнаружен в Брешии и предшествует штамму, который появился в конце сентября в Соединенном Королевстве, а затем распространился в Европе, рассказал глава Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

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Медики обнаружили этот вариант вируса случайно, наблюдая за пациентом, который переболел коронавирусом в апреле. В августе несколько тестов снова показали положительный результат.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - сказал Карузо.

При этом Карузо отмечает: точно не известно, появился ли английский вариант коронавируса в конце сентября, как и итальянский в начале августа. Группа итальянских эпидемиологов провела временной анализ, который показал, что новый итальянский вариант коронавируса мог появиться примерно в начале июля.

В декабре Великобритания признала распространение в стране нового штамма COVID-19, который способен распространяться гораздо легче. В связи с этим правительство ввело новые ограничения в Англии, а несколько стран закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.

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