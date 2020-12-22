Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Новий, мутований штам коронавірусу "вийшов з-під контролю".

Ця заява міністра охорони здоров’я Британії Метта Хенкока, що пролунала вихідними, стала одним із тригерів, які зруйнували транспортний зв’язок королівства із рештою світу. Інші країни – від Індії до Фінляндії, від Канади до Гонконгу – одна за одною оголосили про припинення авіасполучення з Лондоном. Тунель під Ла-Маншем закрили навіть для вантажівок, навіть для постачання товарів.

На цьому тлі контрастує рішення України, яка заявила, що не обмежуватиме рейси до Лондона.

Але не варто поспішати звинувачувати наш уряд у злочинній недбалості.

Бо дуже схоже на те, що помилилися якраз ті держави, що долучилися до всесвітньої паніки щодо "нового британського штаму".

У той час як європейські політики поспішають продемонструвати активність і зробити хоч щось для "порятунку співвітчизників від коронавірусу-мутанта", самі науковці одностайні у думці про те, що підстав для паніки немає. Відсутні будь-які дані про те, що "британський штам" є більш небезпечним чи спричиняє вищу смертність. Ба більше, мутований вірус вже є на континенті, тож ізоляція Британії від нього не врятувала би.

Але пам’ять про весняну епідемію в Італії змушує уряди "робити хоч щось". Навіть якщо їхні дії створюють масу проблем та заодно підживлюють конспіративні теорії про те, що новий штам "придумали" для підвищення попиту на вакцину.

Адже (і це насправді добра новина!) вакцини мають діяти також проти цього вірусу-мутанта.

Фестиваль паніки та істерики

Про нову мутацію коронавірусу, що фігурує в документах вірусологів за назвами VUI-202012/01 та B.1.1.7, пересічні британці (а разом із ними і увесь світ) дізналися у суботу надвечір від свого прем’єр-міністра.

Борис Джонсон оголосив про термінове рішення уряду: замість очікуваного багатьма різдвяного послаблення карантину буде запроваджений жорсткий локдаун для 16 млн мешканців Лондона та інших регіонів на південному сході Британії. Причина – різке зростання захворюваності у цих регіонах, яке в уряді пов’язують із новим штамом. Вже наступного дня мер Лондона Садік Хан попередив містян, що на них чекає "найгірше Різдво від часів Другої світової війни", а очільник МОЗ Метт Хенкок заявив, що епідемія "вийшла з-під контролю". "Кожен (у цих регіонах) має поводитися так, ніби він вже заражений", – переконував міністр своїх співвітчизників.

Лондонці відреагували на заяви уряду по-українськи – з точністю до навпаки.

У ці дні найпопулярніші картинки у британських газетах – це фото з вокзалів та автострад.

Почувши пораду будь-що не виходити з дому і не виїжджати з міста, усі, хто мав змогу, спробували залишити Лондон та поїхати туди, де епідемічні обмеження не настільки суворі. На вокзалах та у приміських потягах були очевидні проблеми з дотриманням дистанції між подорожуючими.

Натомість міжнародна спільнота відреагувала саме у тому напрямі, до якого закликав Джонсон.

Вже у неділю до обіду три перші держави ЄС – Нідерланди, Італія та Бельгія – запровадили заборону на авіасполучення з Великою Британією. Забігаючи вперед, зауважимо сумну іронію – того ж дня з’ясувалося, що у двох державах з цієї трійці вже знайдений той самий "коронавірус-мутант", тож їхнє прагнення ізолюватися від нього було від початку сумнівним.

Втім, паніка лише наростала.

До кінця дня у неділю вже понад 15 держав світу зупинили сполучення з Британією, і навіть вночі іноземні уряди продовжували ухвалювати термінові рішення про заборону. Так, Варшава оголосила про заборону близько опівночі.

Польська історія заслуговує на особливу увагу. Зараз це – тема номер 1 у Польщі.

Річ у тім, що Велика Британія є головним напрямком для польських трудових мігрантів – там, як вважають, живуть близько 800 тисяч уродженців Польщі. Для багатьох із цих поляків, що мають дуже сильні католицькі традиції, подорож додому на Різдво є обов’язковою – і ці плани полетіли шкереберть. Адже одночасно із забороною авіасполучення для них закрили також наземний та водний шляхи: Франція ще у неділю запровадила безумовну заборону на пороми з Британії та на проїзд тунелем під Ла-Маншем пасажирських потягів, автобусів, автомобілів і навіть вантажівок. Заодно – поставивши під загрозу зриву постачання продуктів у Британію до Різдва.

Станом на вівторок більше 50 держав припинили авіасполучення з Британією або лишили дозвіл лише для власних громадян. І йдеться не лише про Європу: польоти заборонили Індія і Канада, Аргентина і Ямайка, Туреччина та Ізраїль, і навіть такі специфічні держави, як Іран чи Судан. Sky news наводить далеко не повний перелік країн, які оголосили про заборону (у ньому не згадані частина держав ЄС або, до прикладу, Молдова, які ухвалили таку заборону).

Натомість Київ пішов проти мейнстриму і оголосив: Україна не закриватиме авіасполучення з Британією, попри нову загрозу.

Та не варто поспішати з критикою. Ми – не єдині, хто обрав такий шлях. Приміром, влада США також схиляється до того, щоби не обмежувати польоти. І має на це підстави.

Що відомо про новий "коронавірус-мутант"?

Варто наголосити, що рішення держав про жорсткі обмеження та навіть повну заборони подорожей з Британії було ухвалене у першу добу після появи публічної інформації про новий штам, і є підстави для сумніву про те, що перед їхнім ухваленням уряди взагалі консультувалися з вірусологами.

Станом на зараз інформації вже є трохи більше – і вона додатково сіє сумніви у тому, що настільки жорсткі заходи є обґрунтованими.

Але почати треба з того, що мутація коронавірусу не є несподіваною. Це не надзвичайна подія, а цілком очікуваний процес. Особливістю вірусів є те, що майже всі вони постійно мутують, і вірус Sars-Cov-2 – не виняток. Зокрема, "оригінальний" коронавірус з Вуханя не є джерелом пандемії – вважають, що джерелом найбільшого поширення COVID-19 стала його європейська мутація; після того, у тому числі в інших регіонах, ДНК вірусу знову зазнавала суттєвих змін. А дрібні зміни цього геному – це взагалі "повсякденна річ".

Німецьке видання Deutschlandfunk наводить дані масштабного дослідження, під час якого генетики проаналізували зразки вірусу Sars-Cov-2 від 46 723 людей з 99 країн. У цьому наборі виявилося 12,7 тис. варіантів його мутації.

Тому поняття "мутований вірус" лише звучить лякаюче.

Реально і в Україні більшість хворих на COVID є носіями коронавірусів-мутантів, але інших.

Чи потрапив до нас також британський штам? Не виключено, хоча напевно ми цього не знаємо. Повідомлення окремих ЗМІ про нібито знайдені його зразки на Закарпатті є фейком, адже аналізу його генокоду в тих випадках не проводилося.

Втім, вже відомо, що "британський вірус" вже є у інших державах. Його знайшли у Нідерландах та в Італії. Іронія долі: саме ці держави першими закрили свої аеропорти для рейсів з Британії – хоча, швидше за все, він є поширеними також у них. Той самий геном знайшли також у Австралії. Схожа на нього, але дещо інша мутація є активною у Південній Африці.

Втім, украй висока імовірність того, що він поширений також у інших державах. Адже насправді ця мутація не є "новою", визнає британський уряд.

Уперше його виявили у мазках хворого на COVID-19, взятих у вересні у графстві Кент, розташованому на південний схід від Лондона. Немає розуміння того, чи не з’явився він ще раніше, адже генетичний аналіз роблять нечасто. Втім, за три місяці, що минули відтоді, той самий штам знаходили в усіх регіонах Британії, крім Північної Ірландії. Однак на південному сході держави він став домінуючим – за дослідженнями вірусологів, станом на грудень у Лондоні він складав 62% нових заражень.

Саме це домінування стало однією з причин говорити про більшу небезпеку нового штаму. Джонсон, зокрема, заявив, що новий штам є на 70% більш заразним. Цю цифру, втім, ставлять під сумнів, але про це згодом.

А передусім оцініть ще раз інформацію вище. Отже, вірус з’явився у Британії не пізніше вересня. Останнім часом він складає 2/3 усіх заражень у столиці, з якої відлітає найбільше авіарейсів до інших держав. Британія весь цей час мала безвізовий режим поїздок до ЄС тощо. Але саме зараз, від 20 грудня, купа країн світ вирішили, що Сполучене Королівство стало смертельно небезпечним, і обірвали сполучення із нею!

Чи не відчуваєте ви у цьому брак логіки?

Тим більше, що навіть у британського уряду немає підтверджень того, що новий штам є небезпечнішим за інші – і це ще одна алогічність нинішніх панічних настроїв.

Вірусологи проти політиків

Цікава деталь. І урядовці Джонсона, і британські вірусологи, які досліджували новий штам, в один голос стверджують: хоча він, схоже, є більш заразним, але не є більш небезпечним. Це підтверджує також британська статистика. Так, у Лондоні та навколо нього за останній час суттєво зросла кількість заражень, але частка випадків серйозного перебігу захворювання або тих, що завершилися летально, не змінилася.

Це не заперечує також британський прем’єр – але пояснює, що самого факту зростання нових заражень достатньо, щоби перевантажити національну систему охорони здоров’я, і саме тому в столиці запроваджений жорсткий локдаун.

Та якщо британські медики та вірусологи не заперечують проти цієї логіки та проти урядових заходів (адже в Британії дійсно спостерігається різке зростання позитивних діагнозів, незалежно від його причини), то в інших державах вірусологи ставлять запитання: а чи є причиною цього новий штам? І, відповідно, чи варто його настільки стерегтися?

Зокрема, британське The Guardian наводить думку низки австралійських вірусологів (у Австралії вже підтвердили поодинокі випадки заражень вірусом нового штаму), які нагадують, що у Британії є вдосталь причин для нового стрибка захворюваності (зокрема те, що карантин у британській столиці останнім часом ставав все менш серйозним), тому вони рекомендують своєму уряду не піддаватися загальній паніці.

"Варто зазначити, що в Британії, особливо у Лондоні, реально було мало обмежень на пересування людей. І тому складно сказати, чи стала причиною стрибка захворюваності більша заразність нового вірусу, чи питання у поведінці людей", – каже професор Лінда Селві з Університету Квінсленду.

Один з ключових авторитетів європейської вірусології Крітістіан Дростен, який очолює Інститут вірусології берлінської клініки "Шаріте" та багато років спеціалізується на дослідженні коронавірусів, так само є спокійним щодо нового штаму. Рішення німецької влади скасувати авіасполучення з Британією він називає суто політичним (мовляв, "політики повинні щось робити"), і з впевненістю додає: навіть якщо у Німеччині нового штаму ще немає, то він з’явиться там що з блокадою, що без неї.

Це лише питання часу, адже у сусідніх Нідерландах цей вірус вже підтверджений.

А слова Бориса Джонсона про "заразність, вищу на 70%" викликають у вірусолога, м’яко кажучи, сумнів, адже такого параметра просто не існує!

"Вони просто назвали цю цифру, і ніхто навіть не знає, що це означає", – заявив Дростен в ефірі Deutschlandfunk. Науковець припустив, що насправді йшлося про здатність вірусу дублюватися, що має зовсім інше значення.

Дростен також звертає увагу на те, що заяви про 70% тощо чути від британських урядовців, у той час як британські науковці значно обережніші.

Так само не бачить небезпеки, яка би вимагала реакції уряду Німеччини, Гартмут Генгель, директор Інституту вірусології Університету Фрайбурга, якого цитує Tagesschau. І він також наголошує, що не бачить причин вважати цей штам небезпечнішим для пацієнтів.

Подібні заяви нині лунають і від інших вірусологів, фахівці тут справді одностайні. Втім, на жорсткість реакції політиків це досі не вплинуло.

Та головна позитивна новина – те, що вакцини проти COVID-19 мають лишитися дієвими.

Принаймні для мешканців ЄС, а також Британії, де вакцинація вже розпочинається, це є важливим.

Це твердження ще маю бути перевірене на практиці (буде видно, чи з’являться хворі серед вакцинованих), але аналіз ДНК вірусу дозволяє фахівцям говорити про дуже високу ймовірність збереження ефективності вакцини. Мутація не зачепила ті фрагменти ДНК, на яких заснована дія вакцини, стверджують вірусологи.

Втім, нагадаємо, це далеко не перша і не остання мутація коронавірусу, і колись існуючі вакцини можуть втратити ефективність. Однак і це не є проблемою принаймні для частини виробників, каже професор Лінда Селві. "Якщо станеться так, що вакцина Pfizer не буде ефективною щодо наступного штаму, має бути можливо змінити її доволі просто, виходячи з того, що вона зроблена за технологією мРНК", – каже вона, нагадуючи, що точно так щороку модифікують вакцини проти грипу, який так само мутує щороку.

Втім, для України головним питанням є те, коли ми отримаємо вакцину, адже із цим проблем очікується значно більше, аніж з ефективністю...

Отже, підсумовуючи: "новий" британський штам насправді не є новим, і не факт, що є помітно небезпечнішим, але він створив панічні настрої по всьому континенту та за його межами, зірвав авіасполучення та плани багатьох європейців, хоча вірусологи від початку рекомендували не перевищувати його важливість.

Але чи навчить ця історія політиків діяти з оглядом на рекомендації фахівців?

Ось це запитання наразі залишається без відповіді.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"