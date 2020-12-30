Число жертв коронавірусу в Німеччині вперше перевищило 1000 за добу

У Німеччині вперше число летальних випадків у зв’язку з коронавірусом перевищило 1000 за добу.

Такими є дані Інституту імені Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За останню добу в країні померло 1129 інфікованих. Загалом з початку епідемії - 32 107.

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За 24 години зареєстровано 22 459 нових випадків зараження, загальне число інфікованих людей перевищило 1,68 млн.

Минулої середи 23 грудня було зареєстровано 24 740 нових інфекцій та попередній максимум 962 смерті.

У Німеччині на вихідних стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу.

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В першу чергу імунізуються люди старші 80 років, а також особи, які здійснюють догляд, і персонал лікарень з групи особливого ризику.

На сьогодні у Німеччині щеплено близько 42 тисячі людей, переважно в будинках для догляду за літніми людьми.

Уряд Німеччини планує розподілити понад 1,3 мільйона доз вакцини місцевим органам охорони здоров'я до кінця цього року.