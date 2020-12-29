У Німеччині нова мутація коронавірусу була вже в листопаді

У Німеччині заявили, що виявили нову мутацію коронавірусу, яка поширюється у Британії, ще в листопаді.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Нижньої Саксонії, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Наявність нової мутації коронавірусу у пробі пацієнта, що захворів на COVID-19 у Нижній Саксонії ще у листопаді, підтвердили у берлінській клініці Charité.

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Згідно з даними міністерства, спочатку мутацію B1.1.7, яку вважають відповідальною за зростання темпів поширення коронавірусу на півдні Британії, спершу виявили фахівці у Вищій медичній школі Ганновера. І вже пізніше висновок медиків підтвердили колеги у Берліні.

Особа, у якої виявили мутований коронавірус, вже померла від наслідків COVID-19. Втім у відомстві додають, що йдеться про пацієнта дуже похилого віку із низкою хронічних хвороб.

Дослідники припускають, що чоловіка заразила донька, яка повернулася з Британії в середині листопада. Подальших ланцюжків інфікування новою мутацією коронавірусу, які були б пов'язані з цим випадком, більше не виявили.

Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Sars-CoV-2, дуже схожий на той, що поширюється у Великій Британії, почав циркулювати в Італії з початку серпня.

В грудні Британія визнала поширення в країні нового штаму COVID-19, який здатний розповсюджуватися набагато легше. У зв’язку з цим уряд запровадив нові обмеження в Англії, а кілька країн закрили авіасполучення зі Сполученим Королівством.

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