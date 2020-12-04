У Кремлі обурилися обшуками у журналістів в Латвії, які всупереч санкціям працювали з росЗМІ

У Кремлі відреагували на обшуки у співробітників інформагентства Baltnews за підозрами у порушенні санкцій ЄС через їхню співпрацю з МІА " Россия сегодня".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо неприйнятними такі акти залякування проти журналістів… Ми очікуємо на швидку та рішучу реакцію відповідних міжнародних організацій", - заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

У "Россия Сегодня" також заявили, що будуть звертатися до міжнародних та європейських організацій з приводу дій латвійської поліції, які вони вважають "порушенням свободи слова".

Як вже повідомлялося, латвійська поліція провела санкціоновані судом процесуальні дії щодо семи осіб в Ризі та її околицях у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних санкцій.

Співробітники правоохоронних органів Латвії провели обшуки і затримали кількох співробітників інформаційного агентства Baltnews. Крім того, був затриманий проросійський політичний активіст Володимир Ліндерман. Про обшук і затримання Володимира Ліндермана повідомила партія Російський союз Латвії. За даними РСЛ, у Ліндермана було вилучено все обладнання-комп'ютер, телефон, диски, а також банківські карти.

У червні 2020 року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення заборонити трансляцію в Латвії семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today. Своє рішення регулятор пояснив тим, що ці канали "знаходяться під фактичним контролем і одноосібним наглядом" Дмитрія Кисельова, який знаходиться під санкціями ЄС.